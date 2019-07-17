YKS Eşit Ağırlık birincisi Ankara'dan, Sözel birincisi Denizli’den çıktı!

YKS Eşit Ağırlık birincisi Ankara'dan çıktı. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan Cuma Taş, Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset bölümü okuyarak, diplomat olmak istiyor.

"ÇOK SEVİNDİM AMA ŞAŞIRMADIM"

Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; Cuma Taş, Eşit Ağırlık'tan 557.60600 puan alarak birinci oldu. Ailesi Kahramanmaraş’ta yaşayan Taş, “Her öğrenci önce kendini keşfetmeli. Ben aslında çok düzenli çalışmadım. Bir gün hiç çalışmadım bir gün sabahtan akşama kadar çalıştım. Tabii ki hobilerimden ödün verdim. Birinci olduğumu gece öğrendim. Çok sevindim ama şaşırmadım. Hedefim ilk 100'e girmekti, birinci oldum. Diplomat olarak devletimi yurt dışında temsil etmek istiyorum” dedi.

Cuma Taş'ın annesi Hacer Taş, "Mutluyum, gururluyum. Her zaman onunla gurur duyuyorum. Heyecanlıyım, dışarıdaydı beni aradı ve söyledi. Ağladım, inanamadım" dedi.

Anne Taş, "Hiç ders çalış dediniz mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Dedim ama o kararlı ve istikrarlı. Kendi gerek duyduğu zaman çalışıyordu. Hep başarılı bir okul hayatı vardı zaten."

Cuma Taş ve Hacer Taş

"HANGİ ÜNİVERSİTE OLACAĞINA 11 GÜN İÇİNDE KARAR VERECEĞİM"

Yine Ankara Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan Onur Bora Hancı ise 551.66433 puanla üçüncü oldu. Hancı, “Düzenli ders çalıştım. Hayatımdan bazı konularda ödün verdim. Keman kursunu falan bıraktım. Sadece sağlığıma dikkat ettim düzenli uyudum. Düzenli yemek yedim. Ailem zaten ilk 10'a gireceğimi düşünüyordu. Hukuk okumak istiyorum. Hangi üniversite olacağına 11 gün içinde karar vereceğim.”

YKS Eşit Ağırlık birincisi Ankara'dan çıkarken, Sözel birincisi ise Denizli’den çıktı.

Onur Bora Hancı