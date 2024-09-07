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        Haberler Bilgi Gündem YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2024 ÖSYM ile YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan tercih kılavuzu ile YKS ek tercih işlemleri 6 Eylül Cuma günü başladı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapacak olan üniversite adayları, tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözünü YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirecek. İşte YKS ek tercihlerin sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2024 - 18:03 Güncelleme: 07.09.2024 - 20:26
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        • 1

          Üniversite adayları tarafından merakla beklenen YKS ek tercih maratonu başladı. Tercihlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM tarafından açıklanacak YKS ek tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih işlemleri T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri üzerinden yapılacak. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman bitiyor? 2024 ÖSYM ile YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

        • 2

          2024 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024 YKS ek tercih kılavuzunu yayımladı. Böylece 2024 YKS ek tercih tarihleri belli oldu.

          2024 YKS ek tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde başladı ve 11 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.

        • 3

          YKS EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

          Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapacak.

          YKS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

          Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.

        • 5

          2024 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

          2024 YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. ÖSYM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer veridi:

          ''2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

          Adaylar, 2024-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak yapacaktır. Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30’da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

          2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu’na, aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini Kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

          Ek yerleştirme işlemleri; 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2024-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu’nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.''

          2024-YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          YKS ek tercih sonuçları eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

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