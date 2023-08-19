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        Haberler Gündem YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2023 | YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Kimler ek tercih yapabilecek? ÖSYM 2. ek yerleştirme kontenjanları belli oldu mu, ne zaman?

        YKS ek tercihler ne zaman yapılacak? Kimler ek tercih yapabilecek?

        YKS üniversite ek tercih tarihleri, üniversite tercih sonuçlarını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu tarafından boş kontenjanlar duyurulacak. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile gerçekleştirebilecekler. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 10:33
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        • 1

          YKS ek tercih tarihleri, üniversite tercih tarihleri, üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak tercih sonuçlarının ardından hiç bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerini tercih edebilecek. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

          Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde, yani bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

        • 3

          YKS TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLECEK?

          Üniversite yerleştirme sonuçları, https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerin erişimine açılacak.

          YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

        • 4

          2023 YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

          YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversite elektronik kayıtları ise 28-30 Ağustos 2023 günleri arasında yapılacak.

          YKS ek tercih işlemlerinin de üniversite kayıt işlemlerinin ardından başlaması bekleniyor.

        • 5

          YKS EK TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

          Yükseköğretim programlarına kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından üniversite boş kontenjanları ÖSYM'ye bildirilecek.

          Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme gerçekleştirilecek.

          Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamayacak.

        • 6

          2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

        • 7

          YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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