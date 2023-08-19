YKS ek tercih tarihleri, üniversite tercih tarihleri, üniversite tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından araştırılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanacak tercih sonuçlarının ardından hiç bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite bölümlerini tercih edebilecek. İşte 2023 YKS ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler...