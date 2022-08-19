YKS'de ilk 1000'in 773'ü Boğaziçili oldu!

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi YKS sonuçlarına göre en başarılı öğrencilerin tercih listesinde ilk sıralarda yer alarak liderliğini sürdürüyor.
AA'da yer alan habere göre bu yıl tüm puan türleri toplamında ilk 10 öğrencinin 6'sı Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldu. Aralarında eşit ağırlık birincisi Selin Aşıkiraz'ın da bulunduğu 6 öğrenci, Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine yerleşti. Bu sayı 2021 yılında 4 olmuştu.
İLK 100'ÜN 68'İ BOĞAZİÇİLİ OLDU
Yine tüm puan türlerinde ilk 100 adayın 68'i Boğaziçili oldu. Bu sayı geçen yıl 62'ydi. İlk 500 adaydan 387'si de bu üniversiteyi tercih etti. İlk 1000 adaydan 773'ü Boğaziçi Üniversitesine yerleşirken bu sayı 2021'de 700'dü.
Sınav sonuçlarına göre Boğaziçi Üniversitesi taban sıralamalarında da ciddi yükselmelerin olduğu tespit edildi. Geçen yıl öğrenci alan 33 programın 28'inin taban sıralamaları arttı. Yerleştirmelerde esas alınan taban başarı sıralamaları bakımından artış oranı yüzde 84.8 oldu.
YÜZDE 37'SİNİN BİRİNCİ TERCİHİ
Boğaziçi Üniversitesine yerleşenlerin yüzde 47'sini kız, yüzde 53'ünü erkek öğrencilerin oluşturduğu belirlendi. Tercih sıralaması açısından ise Boğaziçi Üniversitesi, yerleşenlerin yüzde 37'sinin birinci, yüzde 19'unun ikinci, yüzde 15'inin üçüncü tercihi oldu. Buna göre adayların yüzde 71'i ilk üç tercihine göre Boğaziçi Üniversitesine yerleşti.
HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANINI DOLDURDU
İlk kez 2022 YKS ile öğrenci alan ve 72 kişilik kontenjanı dolan Hukuk Fakültesi, Türkiye'deki hukuk fakülteleri arasında önemli bir sıralamaya oturdu.
Kamu üniversiteleri arasında en yüksek ikinci puan ve sıralamaya sahip olan Hukuk Fakültesi, eşit ağırlık puanıyla öğrenci alıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, 159 yıllık geleneği, başarılı eğitim ve araştırma kadrosu ile kurumun başarısını artırarak sürdürmesi hedefiyle yola çıktıklarını aktardı.
Üniversitede başlattıkları kabuk değişiminin kamuoyu ve adaylar tarafından da anlaşılmış olduğunu görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran İnci şunları kaydetti:
"Sınavdan önce yeni kurulan ve her biri birbirinden değerli genç bir akademik kadroya sahip Hukuk Fakültemiz sayesinde tercihlerde artış olacağını ifade etmiştim. Hatta ilk 1000 adayın 800'ünü hedeflediğimizi söylemiştim. Şimdi bu sayının 700'den 773’e sıçradığını gördük. Bu da eşit ağırlık puan türü ile öğrenci alan Hukuk Fakültemiz sayesinde gerçekleşmiştir."
İnci, Hukuk Fakültesinde verilecek derinlikli ve güncel eğitimin gözlenmesiyle puanlarının gelecek yıllarda daha da artacağına emin olduğunu belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!