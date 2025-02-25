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        Haberler Bilgi YKS başvuru ekranı: 2025 Üniversite sınavı YKS son başvuru ne zaman, başvuru nasıl, nereden yapılır?

        YKS başvuru ekranı: 2025 Üniversite sınavı YKS son başvuru ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        Üniversite sınavı YKS başvuruları devam ediyor. YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) başvurusu, her yıl belirli tarihlerde alınır ve genellikle başvuru süresi Ocak veya Şubat ayında başlıyor. Peki YKS son başvuru ne zaman, başvuru nasıl ve nereden yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 17:37 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:58
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        • 1

          Üniversiteli olmak isteyen adayların gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na kısa bir süre kaldı. YKS başvuru ve sınav tarihleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile belli olmuştu. Takvim doğrultusunda YKS başvuruları 6 Şubat'ta başladı ve 3 Mart'ta sona erecek. İşte YKS başvuru sürecine dair bilgiler

        • 2

          2025 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI!

          Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.

          ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

          ''2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacaktır. 21 Haziran 2025 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

          Sınava başvurular, 6 Şubat-3 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

          Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 14.45’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2025-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2025-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.

          Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir.''

        • 3

          YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

          YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.

          Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

          YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          YKS BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

          Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

          2025 YKS başvuru ücreti, her oturum için 450,00 TL olarak belirlendi.

          Ücret ödeme için son gün ise 4 Mart 2025.

        • 5

          TYT, AYT, YDT SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

          ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

          Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

          Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü,

          Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü uygulanacak.

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