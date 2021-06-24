Yine Ronaldo yine rekor!

EURO 2020'de ölüm grubu olarak adlandırılan F Grubu'nun son maçları nefes kesti. Portekiz ile Fransa'yı karşı karşıya getiren ve 2-2 biten mücadelede Cristiano Ronaldo 2 penaltı golü attı.

Bu maçtaki performansıyla Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.

Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçti ve bu turnuvalarda en çok ağları sarsan oyuncu da oldu.

Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.