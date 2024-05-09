Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Marmara'nın güneyi, kuzey Ege, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batıda 2 ila 4 derece düşmesi bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.