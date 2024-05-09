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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batısı, Edirne, Kırklareli, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Çorum, Kars, Iğdır, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 21° Ankara Kısmen Güneşli 25° İzmir Bulutlu 25° Antalya Bulutlu 24° Trabzon Kısmen Güneşli 19° Bursa Yağmurlu 18° Adana Kısmen Güneşli 30° Diyarbakır Kısmen Güneşli 25° Gaziantep Kısmen Güneşli 25° Ağrı Güneşli 18°

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın batı ve güney kesimlerde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.