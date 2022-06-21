Yine kadın cinayeti! Öldürülüp yol kenarına atıldı

AA

Giresun'un Görele ilçesinde dün cansız bedeni bulunan kadının öldürülmesine ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

AA'da yer alan habere göre, dün gece Gültepe köyünde yol kenarındaki çalılıkta bir kadına ait cansız bedenin bulunması üzerine geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yürütülen çalışmada, cansız bedenin Kırgızistan uyruklu Keremet Nyshanova'ya (40) ait olduğu belirlendi. Kadının Tirebolu ilçesinde tabancayla öldürüldüğü, daha sonra bölgeye bırakıldığı tespit edildi.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Nyshanova'nın üzerinde ve olay yerinde bulunan deniz kumları nedeniyle çalışmalarını sahil kesiminde yoğunlaştıran ekipler, kıyı şeridi boyunca tüm güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Kadının en son Tirebolu'da deniz kenarında bir otomobilde bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin, aracın sahibi M.A. (52) olduğunu tespit etti. Ekipler, M.A'yı Tirebolu'da yakaladı.

Soruşturma kapsamında ekipler, olayla bağlantılı olduğu gerekçesiyle H.Ç'yi de gözaltına aldı. M.A. ve H.Ç'nin, Görele İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir