Yılmaz Kunt 1994 yılında Ankara'da doğmuştur. 1.89 boyundadır ve 80 kilodur. 2015 yılında Best Model of Turkey yarışmasının erkekler kategorisinde birinci seçilmiştir. Atılım Üniversitesinde Uluslarası İlişkiler okumuştur. 2016 yılında Gülümse Yeter dizisinde Sarp Civan karakterini canlandırmıştır.

YILMAZ KUNT'UN DİZİLERİ