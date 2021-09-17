28'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirilen 'Umut'un gösteriminde Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney, duygularını "Bu atmosfer bana 1970'i ve Yılmaz ile 'Umut'u çekmek için Adana'ya ilk gelişimizi hatırlattı. İçimi cız ettirdi." şeklinde dile getirdi

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Yılmaz Güney'in 'Umut' filmi gösterimi, filme ev sahipliği yapan, başlama sahnesinin çekildiği Adana Tren İstasyonu'nda Fatoş Güney'in katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Festival Yürütme Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk'ün hazırladığı Yılmaz Güney belgeseli yayınlandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, açılış konuşmasında "Yılmaz Güney Bütün Adanalıların hem yüreğinde, hem kalbinde. Aynı zamanda bütün Türkiye'nin ve dünyanın kalbinde. O kadar değerli bir insan ve o kadar değerli bir sanatçı ki; ‘Ben Yılmaz Güney'i sevmiyorum, takdir etmiyorum' diyen tek Adanalıya rastlamadım. Bunu da fazlasıyla hak ediyor tabii" dedi.

Zeydan Karalar

'Umut' filmiyle ilgili de hatıralarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, "12 ya da 13 yaşındaydım. Yavaş yavaş bilinçleniyoruz, palazlanıyoruz. Yaşar Kemal'den, Yılmaz Güney'den, Orhan Kemal'den etkilenmemek mümkün değil. Yaşar Kemal'in, Yılmaz Güney'i sinemaya teşvik eden, dünya çapında bir yazar olarak bizim karakterimizin oturmasında, Yılmaz Güney'le birlikte çok önemli yeri var. Umut'u seyrettiğimizde, film hüzünlü bir sona sahip olmasına rağmen, bizlere mücadele duygusunu, hırsını, kararlılığını verdi. Bütün olumsuzluklara, baskılara, haksızlığa, hukuksuzluğa ve kötülüğe rağmen direnmeyi öğretti. Kazanma umudunu hiç kaybetmemeyi öğretti. Ben o yıllardan bu yana öyle yaşadım ve mücadele ettim. Ben de hep halkıma güvendim. Yılmaz Güney'in hemşerisi olmaktan büyük onur duyuyorum" diye konuştu.

Fatoş Güney - Zeydan Karalar

Fatoş Güney ise yaptığı konuşmada duygularını ‘'Şu anda çok duyguluyum. Bu atmosfer bana 1970'i ve Yılmaz ile 'Umut'u çekmek için Adana'ya ilk gelişimizi hatırlattı. İçimi cız ettirdi. ‘'Umut' filmi Yılmaz'ın babasının hikâyesiydi. Gerçek yaşadığı bir olaydan çıkmıştı. Mucize bir filmi diye nitelendiriyorum. En ilkel şartlarda, en zor şartlarda, negatiflerin çok az olduğu, baskıyla çekilmiş bir film. Tük Sineması'nda bir mihenk taşıdır. Böyle etkinliklerde onu çok yakınımda hissediyorum. Halkının bağrına bastığını ve yaşattığını hissediyorum'' sözleriyle dile getirdi

Film gösterimine, Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün ve Güney'in filmlerinin yapımcısı, yakın dostu Abdurrahman Keskiner de katıldı.