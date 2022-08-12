Yılın son 'Süper ay' akşamı İstanbul'da görüntülendi

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Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.

Frankfurt

İstanbul'da akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Süper Ay kendine hayran bırakırken, kızıl ve beyaz rengini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak fotoğrafladı.

New York

İngiliz bilim insanlarının tahminlerine göre Süper Ay, TSİ 04:36 maksimum parlaklık ve büyüklüğe ulaştı.

2022 yılının son Süper Ayı, New York'un aşağı Manhattan bölgesinde de güzel görüntüler oluşturdu.

Fotoğrafçılar; İstanbul, San Francisco, Londra, Frankfurt, Dubai ve Edinburg'daki süper ay görüntülerini ölümsüzleştirdi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.