Yılın çocuk şenliği!

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BKM ve Modüler Sanat iş birliğiyle, sömestr tatilin ilk günü Volkswagen Arena'daki World Sömestr Çocuk Şenliği, binlerce çocuğun coşkulu katılımıyla gerçekleşti.

Sabahın erken saatlerinde kapıda kuyruk oluşturan aileler, şenlik alanında “Pat Atölye Dans Topluluğu”, kortej, jonglör, tahta bacak, kanguru bacak ve bando ile karşılandı. Çocukların büyük bir merakla izlediği bu rengarenk şov devam ederken fuayenin diğer bir yanında izlenme rekorları kıran Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu’nun imza etkinliği vardı.

Sonu görünmeyen bir kuyruk da Yaşaroğlu’nun imza etkinliğindeydi. Varol Yaşaroğlu, minik hayranlarıyla 2 saat boyunca tek tek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

İzlenme rekorları kıran Kral Şakir’in, “Uzayda Şamata” oyununda sahneye Şakir, Canan, Mirket ve Fil Necati’nin çıkmasıyla salondan alkış sesleri yükseldi. Kahkahalarla izlenen oyunun ardından sahne sırası son günlerde vizyondaki filmleri “Gamonya Hayaller Ülkesi” ile kendilerinden övgüyle söz ettiren Güldüy Güldüy Çocuk ekibinindi. Ezo Sunal’ın sunumuyla sahneye çıkan çocuklar, final selamını onları yakından görmek isteyen minik hayranlarına dokunarak verdi.

İnteraktif illüzyon ve jonglör gösterisi ile çocukları büyüleyen Kerem Eser de şenlikte sahneye çıkan diğer bir isimdi. Şenlik alanına kurulan Nasa Geleceğin Uzay Kaşifleri etkinliği, Tohum Topu Atölyesi, Masal Ağacı, Moda Atölyesi ve Dev kar küresi etkinlikleri ile çocuklar tatilin tadını doyasıya çıkardı.