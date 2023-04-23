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Yıldız Tilbe: Yeterince güzelim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne alan Yıldız Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine “Ben yeterince güzelim. O yüzden. Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi

Giriş: 23.04.2023 - 21:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yıldız Tilbe, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldı. Program öncesi yeni imajıyla basın mensuplarını karşılayan Tilbe, “Saçlarım peruk. Kısacık kestim. Kendimi böyle daha iyi hissediyorum. Dipleri biraz yıpranmıştı. Tararken tarak aksıyordu. Bende akmayan yerleri kestim. Kına da yaptım” diye konuştu. Yıldız Tilbe, kadınların güzellik merkezinde saatlerce vakit geçirdiğinin söylenmesi üzerine “Ben yeterince güzelim. O yüzden. Fazla güzelleşip başımı derde sokmak istemiyorum” karşılığını verdi.

  • Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ilk kez sahneye çıktığını ifade eden Yıldız Tilbe, heyecanlı olduğunu söyledi. Tilbe, “6 Şubat’taki depremden beni sahneye çıkmıyordum. Bayağı uzun bir zaman oldu. O yüzden biraz heyecanlıyım” dedi. Yıldız Tilbe, “Yaza özel müzik çalışmalarınız var mı?” şeklindeki soruya ise “Bir şeylerle uğraşıyorum ama şu an hiçbir şey yok. Yaza bir şarkı yapmayı çok istiyorum” yanıtını verdi. Diş tedavisi gördüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, “Implant yaptırıyorum. O yüzden gülemiyorum” dedi.

  • Röportaj sonrası sahneye çıkan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kendi şarkılarının yer aldığı bir repertuar hazırlayan şarkıcı, hem sesi hem de kendini özgü dansıyla büyük beğeni aldı.







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