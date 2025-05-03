Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Yıldız Tilbe: Çalışmasam ölürüm

        Yıldız Tilbe: Çalışmasam ölürüm

        Yıldız Tilbe; "Çalışmasam ölürüm. Çalışmak tek ilacım" dedi. İstanbul'da yaşanan son depremle ilgili de konuşan ve İstanbul'dan taşınmayı düşünmediğini söyleyen Tilbe; "Olacak olanın olacağına inanıyorum. İnsan nerede olursa olsun" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 11:20 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çalışmasam ölürüm"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gece bir sahne çıkışı sonrası objektiflere yansıdı. Gazetecileri kırmayıp ayaküstü sohbet eden Tilbe, kısa bir süre önce saçının yanmasının ardından saçlarını kazıttığını söyleyerek; “Yandı, iyileşti ama biraz izlerim kaldı” dedi.

        Saçını kendi boyayan Yıldız Tilbe'nin yüzünde yanıklar oluşmuştu. Tilbe, "Bir daha saçıma boya sürmem. Kimyasal yanık oldum" demişti.

        REKLAM

        Yeni projelerinden de bahseden Tilbe, geçtiğimiz hafta ve bu hafta iki yeni şarkı çıkardığını, önümüzdeki hafta da bir şarkı yayınlayacağını açıkladı. Bu yoğun tempoya nasıl ayak uydurduğu sorulduğunda ise; "Çalışmasam ölürüm. Çalışmak tek ilacım" yanıtını verdi.

        Geçtiğimiz günlerde KKTC konserine giderken cep telefonunu evde unuttuğunu sosyal medyadan duyuran Tilbe; "Biraz sıkıcıydı. Çok alışmışız, herkes kadar sosyal medya alışkanlığımız var" dedi.

        İstanbul’da yaşanan son depremle ilgili de konuşan Yıldız Tilbe; "Evdeydim, çok korktum. Kedilerim de çok korktu, titredim vallahi. Allah, bir daha göstermesin" ifadelerini kullandı. "Deprem çantası gibi tedbirleriniz var mı?" sorusuna ise Tilbe kendine has üslubuyla, "Ne yapsın deprem çantası, insanın üstüne bina yıkılıyorsa..." dedi. İstanbul’dan taşınmayı düşünmediğini söyleyen şarkıcı, "Olacak olanın olacağına inanıyorum. İnsan nerede olursa olsun" diye konuştu.

        Sosyal medyada adına açılan sahte hesaplara da değinen Yıldız Tilbe; "Yıldız Tilbe adı altında mavi tik bile almışlar, siyasi paylaşımlar yapıyorlar. Oysa benim hiçbir zaman siyasi paylaşımım olmadı, olamaz da. Şikâyet ettim, kapanmadılar; ben kapandım! Ne diyeceğimi bilemiyorum. Buradan bir daha şikâyet etmiş olayım" dedi.

        Son olarak ağız hareketleriyle şarkı söyleme tarzı taklit edilen Yıldız Tilbe, bu durumdan duyduğu rahatsızlığını dile getirmişti. Tilbe; "Şu benim taklidimi yapıyorlar ya ağızlarını yaya yaya. Allah onların ağızlarını açsın, öylece bildiği gibi bıraksın. Gerçekten çok sinirleniyorum. Ben çocukken yandım; yandığım için yüzümün sağı ile solu bir değil" demiş, yüzünün sağ tarafında küçükken geçirdiği bir yangından sonra deformasyon oluştuğunu söylemişti. Tilbe, bundan sonra kendisini taklit edenleri engelleyeceğini de belirtmişti. Bu konunun hatırlatılması üzerine şarkıcı; "Terbiyesizlik! Ne diyebilirim ki? Terbiyesiz insanlar için yapacak bir şey yok. Allah, affetsin diyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yıldız Tilbe

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        İstanbul Sarıyer'de çöken yol ile ilgili önemli iddia!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        "Beni dövüyor" diye mesaj attı! Genç kız cinayetten tutuklandı!
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Prof. Dr. Kasapçopur: 10 yıl sonra çocuk kanser uzmanı bulmakta zorlanacağız
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Mutluydu, umutluydu... 3 gün önce başladığı iş yeri ölümü oldu!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        Galatasaray Sivasspor'u ağırlıyor!
        "Papa" Trump
        "Papa" Trump
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Ergin Ataman sahayı terk etti!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Eski vali ile emekli albay kaçak kazıda yakalandı!
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Beyoğlu sokaklarında romantizm
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Emekli olmadan kıdem tazminatı alınır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yaren leylek baba oldu!
        Yaren leylek baba oldu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        2. Lig'de şampiyonluk haftası!
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Deliksiz uyku için ne yemeli ne içmeli?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        Zihinsel bahar detoksu nasıl yapılır?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Rosier'den Beşiktaş için flaş sözler!
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Renault 5'in Türkiye fiyatı 'kaskodan' çıktı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Nicole Kidman, Türk oyuncuyla rol aldı
        Habertürk Anasayfa