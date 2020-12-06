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75 yaşındaki oyuncu Yıldız Kültür, samimi açıklamalarda bulundu. Hülya Koçyiğit'in sunduğu 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk olan Kültür, tiyatroyla ilk tanışmasının opera izleyerek olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili konuşan Yıldız Kültür, şunları söyledi:

Operayı izlerken 'Büyüyünce ben de böyle olacağım' diyordum. O günden itibaren sahnede olmak istedim. Evimizin bahçesinde annemin patiskadan diktiği perdelerle tüm mahallenin çocuklarını çağırıp, oyunlar oynadım. Onlara roller verirdim. Annem gidip, üç kuruş paraya patiska satın alırdı. Ben de onları kirletirdim. Tiyatro sonrası onları dürüp dürüp, dolabın altına koyardım. Annemden çok dayak yedim bu yüzden.