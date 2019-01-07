07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yıldırım Demirören, Belek Turizm Merkezi'ndeki 2018-2019 sezonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Kış Semineri kapsamında düzenlenen FIFA kokart takma törenine katıldı.
Burada katılımcılara hitap eden Demirören, göreve geldikleri günden beri hakemler için ayrı bir sayfa açtıklarını, hakemlerin futbolun en önemli aktörlerinden biri olduğunu kaydetti.
TFF olarak hakemleri en iyi hale getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Demirören, şunları söyledi:
"Hakemlerimizi tebrik ederim. Harika bir ilk yarı geçirdik. İkinci yarının da harika geçeceğine inanıyorum. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının etkisi çok büyük oldu. VAR sistemiyle futbolda hata minimuma indi. Futbol daha güzel hale geldi. Bekleme süresinde bir sıkıntı var ama onu da zamanla indireceğiz. VAR'ın, hakemlerin tartışıldığı bir Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yaşadık. Ben ve yönetim kurulum, hiçbir takım, hiçbir kişi, hiçbir camia için hiçbir hakemimizi feda etmeyiz. VAR önemli bir sistem. VAR'ın uygulamasında yaşanan bir hata nedeniyle hakemimize bir dinlenme süreci verildi. Ama bu bir hatadır. Kimse için bir hakemi feda etmeyiz. Hakemlerimizin göğsünde Türk bayrağı var. Hakemlerimize küfür edemeyiz. Geçen sene hakemlerimize 40 kere küfür edildi. Önce saygıyı öğrenin ki sonra sizin cezanızı tartışalım. Hakemlere edilen hakaretlerden çok rahatsızız. Bu konuda bütün hakemlerimizin artık karşı aksiyon almasını istiyoruz. Hukuk yolları işletilsin, gerekenler yapılsın. Çünkü Türk futbolu ancak onlar düzelince düzelecek. Çünkü o kişiler hem kulüpleri hem de çok büyük camiaları temsil ediyor."
Demirören ayrıca, VAR sisteminin Türkiye Kupası'nda son 16 turundan itibaren uygulanmaya başlanacağını da sözlerine ekledi.
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