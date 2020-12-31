Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? Yılbaşı sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan yılbaşı tavuğunu bu akşam ki menüsüne eklemek isteyenler merakla bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, yılbaşı tavuğu nasıl yapılır? İşte, fırında yılbaşı tavuğu tarifi ve malzemeleri...
Yılbaşı tavuğu malzemeler
1 adet bütün tavuk
2 adet havuç ya da 5 6 adet bebek havuç
15 adet arpacık soğan
Taze kekik
2 yemek kaşığı tereyağı
Tuz, karabiber
İç pilav malzemeler
1 adet soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı baldo pirinç
1 tatlı kaşığı tarçın
2 tatlı kaşığı yenibahar
3 yemek kaşığı kuş üzümü
2 yemek kaşığı çam fıstığı
10-12 adet kestane
1 tatlı kaşığı tuz
Yılbaşı tavuğu nasıl yapılır?
Yılbaşı tavuğunu önce iç pilavı hazırlayarak başlayın. Bir tencerede soğanı, tereyağ ve sıvı yağ ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Daha sonra dolmalık fıstıkları ilave edin.
Yıkanmış pirinçleri de soğanların olduğu tencereye ilave edip kavurun.
Kuş üzümü, kestane ve geriye kalan tüm baharatları da ekledikten sonra tekrar karıştırın ve üzerini 2 parmak geçecek kadar su ekleyip pilavı pişirin. Dış kısmının çıtır ve lezzetli olması için tereyağını tavuğun her yerine sürün.
Kalan tereyağını, havuç ve arpacık soğanları tavuğun içerisine yerleştirin.
Taze kekiği üzerine ve iç kısmına yerleştirdikten sonra pişirme torbasında 200 derecede üzeri kızarana kadar pişirin.
Pişen tavuğu fırından çıkarın ve içerisindeki sebzeleri servis edeceğiniz tabağa alın.
İç pilavı pişen tavuğun içerisine doldurun ve servis edin. Yılbaşı tavuğunuz servise hazır! Afiyet olsun.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!