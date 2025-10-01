Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan ikilisinden göz alıcı bir kare yayınlandı

SHOW TV’nin, yapımını Süreç Film’in üstlendiği; senaryo süpervizörlüğü ve yönetmenliği başarılı yönetmen Yağız Alp Akaydın tarafından gerçekleştirilen, senaryosunu Hasan Tolga Pulat, Ozan Ağaç ve Seçil Çömlekçi’nin kaleme aldığı yeni dizisi ‘Bereketli Topraklar’dan Yiğit Koçak ve İlayda Akdoğan’ın yer aldığı içleri ısıtan yeni bir kare paylaşıldı.

Adana’nın iki köklü ailesini karşı karşıya getiren dizide, Salih Bereketoğlu (Yiğit Koçak) ile Fatma Karahanlı (İlayda Akdoğan) kaderin zorladığı bir evlilikle bir araya gelir. Sessiz ve barışçıl Salih ile güçlü, dediği dedik Fatma’nın hikâyesi; sadece ailelerini değil, kendi kalplerini de sınayacak.

Mecburiyetle Başlayan, İntikamla Sınanan HikâyeFatma’nın Salih’i gizlice kurtararak gösterdiği cesaret, bu birlikteliğin başlangıç noktası olurken, zamanla aralarında inkar edemedikleri duygular filizlenecek. Fakat karşılarına çıkacak beklenmedik biri, birlikteliklerinin sınanmasına ve herkesin kendi duygusunu sorgulamasına sebep olacak. İki düşman ailenin çocukları, ihanet ve intikamın gölgesinde birbirlerine tutunmak ile ailelerine sadık kalmak arasında büyük bir sınav verecektir. Salih Bereketoğlu aşkı mı ailesini mi seçecektir?

‘Bereketli Topraklar’, yakında SHOW TV’de!