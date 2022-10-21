Yiğit 17 yaşındaydı! Öğretmenle uyuşturucu partisi!

İddiaya göre, ilerleyen saatlerde öğretmen H.G., Kalpak ve arkadaşları uyuşturucu hap aldı. Bir süre sonra Kalpak ve 2 arkadaşı, H.G.'nin evinde kaldı, diğer 3 arkadaşı evden ayrıldı.

EVİN TEMİZLENMİŞ OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, Kalpak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, evdeki incelemede, Kalpak'ın üstünün çıplak, evin temizlenmiş olduğunu belirledi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

H.G. ile diğer 5 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"HEPİMİZ UYUŞTURUCU KULLANDIK"

Gençlerden birinin polise verdiği ifadede, olayın gerçekleştiği saatlerde evdeki herkesin uyuşturucu madde kullandığını belirttiği öğrenildi. Öğretmen H.G.'nin ise, öğrencisiyle arkadaşlarının gece kendisine bir şeyler içmek için geldiği, sadece kahve içip saat 03.00 sıralarında uyuduğu, sabah saatlerinde ise Yiğit Kalpak'ı odada hareketsiz gördüğürü anlattığı ortaya çıktı.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Kalpak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.