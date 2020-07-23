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YHGM kura sonuçları isim listesi! Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları sorgulama ekranı 2020

Sağlık Bakanlığı YHGM kura sonuçları isim listesi merak ediliyor. 29 Haziran ile 2 Temmuz tarihleri arasında tayin için başvurular alınmıştı. Şimdi ise tayin kura sonuçları bekleniyor. YHGM kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı

23.07.2020 - 17:27 | Güncelleme: ABONE OL
YHGM kura sonuçları isim listesi

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için heyecan dorukta. Sağlık çalışanları iller arası kura başvurularını önceden yapmışlardı. Başvuruları haziran ve temmuz aylarında alınan il dışı atama kurası bugün yapıldı. Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlandı. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecek. Peki iller arası tayin sonuçları açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI YHGM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandığı anda aşağıdaki verilen bağlantı adresinde duyurulacak. Anlık olarak bağlantıdan takip edebilirsiniz.

İLLER ARASI TAYİN SORGULAMA

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