Yeteri kadar tuz alıyor musunuz? Sodyum eksikliğinin vücuttaki 5 gizli belirtisi!

SODYUM NEDEN ÖNEMLİDİR?

Sodyum, hücre içi ve dışı sıvıların dengesini koruyan, sinir uyarılarının iletiminde ve kas kasılmalarında rol alan temel bir mineraldir. Dengeli seviyelerde tutulması gerekir; fazlası tansiyonu yükseltirken, eksikliği de ciddi sağlık problemleri doğurabilir. Özellikle terleme, bazı ilaçlar ve kronik hastalıklar sodyum kaybına neden olabilir.