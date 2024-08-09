Yeşim Salkım, kızıyla tatilde
Şarkıcı Yeşim Salkım, kızı Meryem Ada ile Bodrum'da görüntülendi
Giriş: 09.08.2024 - 10:56 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:56
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yeşim Salkım, eski eşi Hakan Eratik ile evliğinden dünyaya gelen kızı Meryem Ada ile Bodrum'da tatil yapıyor.
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Anne - kız, dün Gündoğan'daki bir plajda görüntülendi.
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Plajdaki iskele zaman geçiren Yeşim Salkım, bir ara kızına şaka yaparak Meryem Ada'yı denize itti.
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Daha sonra anne - kız iskelede oturarak sohbet etti.
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