İspanyol hayranları İstanbul'a geldi 0:00 / 0:00

Yeşim Dalgıçer'in 20 İspanyol hayranı, kendisiyle tanışmak için İstanbul'a geldi. Dalgıçer ile İspanyol hayranları, akşam yemeğinde bir araya gelerek sohbet etti

HABERTURK.COM

Rol aldığı 'Nasipse Olur' adlı sinema filminin ve dizilerinin yayınlandığı İspanya'da geniş bir hayran kitlesi edinen Yeşim Dalgıçer'e büyük sürpriz. Dalgıçer'in 20 İspanyol hayranı, organize olarak İstanbul'a geldi.

Çeşitli yaşlardan İspanyol hayranları, Yeşim Dalgıçer ile akşam yemeğinde bir araya gelirken İstanbul'un güzelliği karşısında oldukça etkilendi. İspanyollar, yemek boyunca Yeşim Dalgıçer'i soru yağmuruna tutarken İspanya'da röportajının yayımlandığı ve kapağında yer aldığı dergiyi imzalattı.

Hayranlarından İspanya daveti alan Yeşim Dalgıçer, duygularını şöyle dile getirdi; "Benim için gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Sağ olsunlar, İspanya'dan kalkıp gelmişler. Güzel bir akşam yemeğinde saatlerce sohbet ettik. Onlara İstanbul ve ülkemiz hakkında bilgi verdim. Sinema ve dizi sektörümüzün ne kadar ilerlediğini anlattım. Dilerim ilk fırsatta iade-i ziyarette bulunabilirim."

Yeşim Dalgıçer, İspanyol hayranlarından aldığı bir bilgiyle oldukça etkilendiğini şöyle anlattı; "Diziyi önce alt yazısız izliyorlarmış, sesimizi ve duygumuzu izleyip alt yazının dikkati dağıtmasını istemiyorlarmış. Sonra alt yazılı bir daha izliyorlarmış."