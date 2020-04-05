"KALBİMİ VE KENDİMİ DİNLİYORUM"

Hayatıma bir şekilde değen, sevdiğim herkesi merak ediyorum. İyiler mi, sağlar mı, aileleri iyi mi, bir ihtiyaçları var mı?

Kalbimi ve kendimi dinliyorum. İçimdeki ses bu sınavın bitişinde, yeni bir dünyaya adım atacağımızı söylüyor. Tuhaf bir şekilde korkum azaldı. Sadece arada, sevdiklerimden uzak olmak beni sarsıyor.