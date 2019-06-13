Yeşilzeytin kelimesi birleşik mi, ayrı mı yazılır? Sorusu vatandaşlar tarafından tartışma konusu olan sorulardan biri. TDK'ya göre TDK'ye göre "yeşilzeytin"in bitişik, "siyah zeytin" ayrı yazılıyor.

YEŞİLZEYTİN Mİ, YEŞİL ZEYTİN Mİ?

TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda yeşilzeytin'in birleşik yazıldığını görüyoruz. Bunun sebebi ise, zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türüdür.