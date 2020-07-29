Açıklamalarda bulunan 78 yaşındaki Hikmet Taşdemir, "2,5- 3 ay evimizde hapis gibi yaşadık. İlçe kaymakamlığı ekipleri bu süreçte gelerek bizim alışverişlerimizi yaptı. Bu süreç iyi geçti söylenemez. Bahçemizde eşimle birlikte oturduk, öyle vakit geçti. Mademki devletimiz böyle bir şeyi uygun görmüş, biz de uymak zorundayız. Sıkıysa uyma, uymadığınız zaman hasta olma olasılığınız çok yüksek onlar da bizim için bu kısıtlamaları getiriyorlar." dedi.