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        Haberler Bilgi Magazin Yeşilçam'ın ünlü isminden acı haber! Ahu Tuğba kimdir, kaç yaşındaydı? Ahu Tugba neden vefat etti, hastalığı neydi?

        Yeşilçam'ın ünlü isminden acı haber! Ahu Tuğba kimdir?

        Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba, geçtiğimiz aylarda Miami'de trafik kazası geçirmişti. Kaza sonrası bir süre tedavi gören Ahu Tuğba'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, ünlü oyuncunun vefat haberini duyurdu. İşte Ahu Tuğba hayatı ve kariyeri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2024 - 20:52 Güncelleme: 01.09.2024 - 20:55
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          Uzun bir süredir Miami'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü isim Ahu Tuğba, Miami'deki evinde vefat etti. Birçok projede yer alan Yeşilçam'ın unutulmaz isminin vefat haberi sinema dünyasını yasa boğdu. Bu kapsamda, Ahu Tuğba'nın hayatı ve kariyeri gündeme geldi. İşte Ahu Tuğba hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

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          AHU TUĞBA HAYATINI KAYBETTİ!

          Yeşilçam güzellerinden Ahu Tuğba geçtiğimiz aylarda Miami'de geçirdiği trafik kazasıyla gündeme oturmuştu. Oyuncu Ahu Tuğba, geçtiğimiz nisan ayında trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.

          NURİ ALÇO'DAN PAYLAŞIM

          Oyuncu Nuri Alço sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canım dostum Ahu'nun vefat haberini öğrendim. Kızı Anjelik ile görüştüm. Maalesef çok üzgünüm, çok... Ahu'muzu kaybettik." dedi.

        • 3

          AHU TUĞBA KİMDİR?

          İstanbul Yeşilköy'de varlıklı bir ailenin tek çocuğu olarak 13 Ağustos 1955'te dünyaya gelen Ahu Tuğba, Robert Lisesi'nin kızlar bölümünden mezun oldu.

          Tuğba, yönetmen Metin Erksan'ın Beyoğlu'nda gezerken kendisini görüp film çekme teklifiyle sinemayla tanıştı. Henüz ortaokuldayken sinema hayatına giren Tuğba, oyunculuk tutkusu için Kanada'da Concordia Üniversitesinin İngiliz Dili Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bıraktı.

          Türk sinemasında 1970'lerin sonlarından itibaren tanınmaya başlayan ünlü oyuncu, "Derviş Bey", "Dokunmayın Şabanıma", "Banker Bilo" ve "Taçsız Kraliçe" filmlerindeki rolüyle hafızalara kazındı. Tuğba, bir süre gazino sanatçısı olarak da gösteriler yaptı ve 1987'de "Buyur Gel/Mırnık" adlı müzik albümünü çıkardı.

        • 4

          Kariyeri boyunca dönemin ünlü oyuncuları Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Tarık Akan, Kadir İnanır, İlyas Salman, Hakan Ural, Yaşar Alptekin, Tarık Tarcan, Burçin Oraloğlu ve Nuri Alço ile başrolü paylaşan Tuğba, 2006'da "Meçhule Gidenler" dizisinde rol aldıktan sonra sinema kariyerine ara verdi. Çeşitli televizyon programları da sunan Ahu Tuğba, bir süredir kızıyla Miami'de yaşıyordu.

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