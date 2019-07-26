Yeşilçam'a damga vuran oyuncular arasında yer alan, İzzet Günay, Cüneyt Arkın, Yusuf Sezgin ve Ediz Hun'un birlikte yer aldığı fotoğraf sosyal medyada büyük yandı uyandırdı. Usta oyuncuların fotoğraflarına yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazı yorumları şu şekilde:

Ediz Hun ne içiyorsa yiyorsa ben de istiyorum maşallah nazar değmesin.

Bu bıçkın jönleri, şimdi bir filmde toplasalar ne güzel olmaz mı? Tıpkı Bruce Willis'in Red filmi gibi.

Sizden yakışıklıları gelmedi henüz...

Fotoğrafı görünce gözlerim doldu ya.

Şampiyonlar Ligi...

En sağdaki ilk aşkım vay be halen ne kadar yakışıklı.