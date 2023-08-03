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        Haberler Televizyon Yeşil Vadi’nin Kızı 25. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Yeşil Vadi’nin Kızı 25. bölüm tanıtımı yayınlandı

        Show TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım'ın üstlendiği günlük dizi Yeşil Vadi'nin Kızı'nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı.

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        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 21:11
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        Yeşil Vadi'nin Kızı 25. bölüm tanıtımı
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        Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

        25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        Melissa, Defne ile küslüğünü bitirmek için bir çözüm yolu arar. Görkem, annesinin hatırasına kavuştuğu için sevinirken, Orhan kasabanın gözünü boyamayı başarır. Metin, Öykü’yü sevdiğini itiraf eder. Anlattıklarıyla Azra’nın aklını karıştıran Reyhan, Necati’nin tuzağına düşer. Mahinur ve Cüneyt arasındaki sırlar ortaya çıkarken, Metin ve Öykü bütün kasabanın diline düşer.

        İşte Yeşil Vadi’nin Kızı’nın 25. Bölüm Tanıtımı;

        Yeşil Vadi’nin Kızı dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy, Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

        Yeşil Vadi’nin Kızı yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 15.45’te Show TV’de!

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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