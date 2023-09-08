REKLAM advertisement1

SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını Yeşil Yapım’ın üstlendiği günlük dizi "Yeşil Vadi’nin Kızı"nın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğu olan Melissa’nın hayat serüvenini konu alan dizinin yeni bölümünde; heyecan dolu gelişmeler yaşanacak ve duygu dolu anlar ekrana gelecek.

51'NCİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Melissa geleceğiyle ilgili en doğru kararı vermek ister. Büşra’nın hamile olduğunu öğrenen Reyhan yıkılır. Fevzi’nin açığını arayan Orhan’ın eline bir koz geçer. Mahinur ve Reyhan, Orhan’a haddini bildirmek isterken öğrendiklerine inanamazlar. Melissa’ya verdiği sözü tutan Fevzi, Karakiraz’ı terk eder.

"Yeşil Vadi’nin Kızı" dizisinin kadrosunda Beren Gökyıldız, Sezin Bozacı, Onur Dikmen, Özgür Özberk, Hande Arısoy ve Ece Gürer gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu otururken, senaryosunu Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme alıyor.

"Yeşil Vadi’nin Kızı", yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 10.00’da SHOW TV’de!