UŞAK
1- AHMET YILMAZ
2- AYSU TOPAL
3- ÜNAL ŞEREF
VAN
1- PERVİN BULDAN
2- ZÜLKÜF UÇAR
3- GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT
4- SİNAN ÇİFTYÜREK
5- GÜLDEREN VARLİ
6- MAHMUT DİNSAR
7- HAVİN KİYE
8- TAYLAN ERTAŞ
YOZGAT
1- CEMAL BİLGİN
2- KÜBRA DERİN
3- MEHMET ŞİRİN HARHAR
4- ÖZLEM AYDIN
ZONGULDAK
1- MEHMET ZEKİ SALMANOĞLU
2- DENİZ TOPÇU
3- BAYRAM SARI
4- SEYFULLAH YILMAZ
5- HİKMET ARSLAN
AKSARAY
1- SABUHA AKDAĞ
2- BERDAN BORA AKKAYA
3- SAYMA ARİÇ
4- İRFAN YAKŞİ
BAYBURT
1- MESUT BİLGİ
KARAMAN
1- YILDIZ KILINÇ
2- KAYHAN YÜKSEL
3- ELİF KIVIRCIK
KIRIKKALE
1- BURAK ÇOĞALAN
2- RAHİME KÜRKÇÜ
3- VELAT AYGÜN
BATMAN
1- KESKİN BAYINDIR
2- ZEYNEP ODUNCU
3- MEHMET RÜŞTÜ TİRYAKİ
4- NURTEN ERTUĞRUL
5- EKREM BARAN
ŞIRNAK
1- NEVROZ UYSAL ASLAN
2- MEHMET ZEKİ İRMEZ
3- AYŞEGÜL DOĞAN DAĞLI
4- BEDİRHAN OSAL
BARTIN
1- SOLMAZ ÖZLEN
2- ALİ ÖZKAN
ARDAHAN
1- ÖZGÜR TANIŞ
2- DİCLE AKTÜRK
IĞDIR
1- YILMAZ HUN
2- AYSEL ARAS
YALOVA
1- TUNCAY TURANLI
2- TÜRKAN ASLAN
3- ABDURRAHMAN APAK
KARABÜK
1- İBRAHİM EKER
KİLİS
1- MEHMET SEFA ÖZDEMİR
2- GÜLŞEN KARASU
OSMANİYE
1- SEVGÜL AYDIN
2- ZİYA BAYRAM
3- SEREN ELATAŞ
4- SABAHATTİN OKUDUCU
DÜZCE
1- EKİM DEVRİM ÇAPARTAŞ
2- MUSTAFA ADAY
3- BERİVAN BUDAKBEYOĞLU