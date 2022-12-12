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Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir? 2022 En güzel Yerli Malı Haftası şiirleri

Yerli Malı Haftası ne zaman? 2022 Yerli Malı Haftası şiirleri

Tüm okullarda aralık ayında çeşitli etkinlikler kutlanan belirli gün ve haftalardan olan Yerli Malı Haftası tarihi ve şiirleri gündemdeki yerini aldı. 1946 yılından itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası hakkında tüm merak edilenleri sizler için bir araya getirdik. İşte 2022 Yerli Malı Haftası tarihi ve şiirleri...

Giriş: 12.12.2022 - 23:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aralık ayının gelmesiyle Yerli Malı Haftası gündeme geldi. Yerli ürünlerin öne çıkarıldığı ve toplumsal tutum bilincinin oluşması hedeflenen Yerli Malı Haftası birçok okulda çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Peki, "Yerli Malı Haftası ne zaman? Yerli Malı Haftası nedir?" İşte Yerli Malı Haftası şiileri ve tarihçesi...

  • YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN?

    Yerli Malı Haftası her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmakta.

     

  • YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

    I. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM’de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

     

  • YERLİ MALI HAFTASININ AMACI NEDİR?

     Tutumun önemini kavratmak.

     Küçük yaştan tutumlu olma alışkanlığı kazandırmak.

     Yatırımın anlam ve önemini kavratmak.

     Tüketim-yatırım ilişkisini açıklamak.

     Tüketimde tutumu, tüketimden çok yatırım yapmayı teşfik etmek. Herkesi yatırıma yöneltmek.

     Türk mallarını tanıtmak. Yerli malı kullanmanın faydalarını açıklamak. Herkesi yerli malı kullanmaya teşvik ederek yurt ekonomisine katkıda bulunmayı sağlamak.

     Sağlıklı, mutlu insanları ile kalkınmış Türkiye yaratmayı görev olarak ilan etmek. Gelecek kuşaklara kalkınmış bir Türkiye bırakmak. Bu güzel yurtta, genç neslin sorumlu ve şerefli yerini almasını sağlamak.

     

  • YERLİ MALI HAFTASI ŞİİRLERİ

    Sağlık, para dünyada,

    Çok kıymetli iki şey.

    Bunları bulamamak,

    Kimbilir ne acı şey.

    Birini elde etmek,

    Mümkündür çalışmakla.

    Öteki kazanılır,

    Vücuduna bakmakla.

    Tutum demek kazancın,

    Birazını arttırmak,

    Hasislik değildir ha,

    Kararında kullanmak.

    Zaman, eşya, paranı,

    Sade bu hafta değil;

    Bütün ömür boyunca,

    İyi harcamayı bil.

    TUTUMLU OL

    +

    Zengin olmak istiyorsan

    Birazcık tutumlu ol.

    Akıllıyım diyorsan,

    Birazcık tutumlu ol.

    Dolu dolu geçir zamanı

    Tükenir para harmanı,

    İstersen derde dermanı

    Birazcık tutumlu ol.

    Cimrilik kötü bilinir,

    Yerinde harcamak güzeldir

    Ağaç yaş iken eğilir,

    Birazcık tutumlu ol.

     

    İsmail SAĞIR

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