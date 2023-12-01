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        Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de yayımlandı

        Yüksek Seçim Kurulu'nun yerel seçim takvimine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 06:18 Güncelleme: 01.12.2023 - 06:18
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        Yerel seçim takvimi Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.

        Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

        DHA'nın haberine göre; seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Resmi Gazete
        #2024 yerel seçimleri
        #YSK
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