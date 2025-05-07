Yenilgisiz şampiyon Aliağa FK, kupayı kaldırdı!

TFF 3. Lig 3. Grup'taki son hafta karşılaşmalarında Ayvalıkgücü Belediyespor'un takılmasıyla 64 puanla namağlup şampiyonluğunu ilan eden Aliağa FK'ya kupası teslim edildi.

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Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin tarafından kulüp tesislerinde Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Kulüp Başkanı Turgay Mete, Teknik Direktör Polat Çetin, takım kaptanları Mehmet Fuat Gölbaşı, Oktay Kancı ve Berke Bıyık'a teslim edilen kupayı tüm takım törenle havaya kaldırdı.

Daha sonra Aliağalı oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, kupa ve madalyalarıyla birlikte şampiyonluk fotoğrafı çektirdi.

İzmir ekibi, sezonu yenilgisiz bir şekilde 17 galibiyet 13 beraberlikle noktaladı.