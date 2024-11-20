Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        31
        Fenerbahçe
        FB
        26
        Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Trabzonspor
        TS
        12
        Gaziantep FK
        GFK
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu - Trabzonspor Haberleri

        Yeniden aday Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu

        Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan'ın 7 kişilik listesi, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı'na sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:25 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ertuğrul Doğan'ın listesi divana sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor’da ay sonunda yapılacak olan seçimli Olağan Genel Kurul öncesi yeniden aday olan mevcut başkan Başkanı Ertuğrul Doğan’ın listesi Divan başkanlık Kurulu Başkanlığına sunuldu. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyad Kafkas listeyi mevcut bazı yöneticilerle birlikte Trabzonspor Kulübü Ziyabey Tesisleri’ne giderek Divan Başkanı Mahmut Ören’e teslim etti.

        Divan Başkanlık Kurulu’na teslim edilen ve 1’i yeni 7’si mevcut isimlerden oluşan 7 kişilik listede Ertuğrul Doğan, Zeyyad Kafkas, Serkan Kılıç, Taner Saral, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Derviş Köz ve Semih Hekimoğlu’nun isimleri yer alıyor.

        Trabzonspor seçimli Olağan Genel kurulu 21-22 Kasım 2024 tarihinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihinde Hayri Gür Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

        Bordo-mavili kulüpte başkanlığa aday olacakların bugün saat 18.00’e kadar listelerini teslim edebilecekleri kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Oosterwolde'den ayrılık itirafı!
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Habertürk Anasayfa