Yeniçağ’dan ‘dolar kuru’ özrü

REKLAM advertisement1

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin "Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu", "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" şeklindeki haberleri yalanlamasının ardından Yeniçağ gazetesi özür diledi.

31 ARALIK YERİNE 31 MART

Haberin editoryal bir hatadan kaynaklandığını belirten gazete, açıklamasında “Söz konusu haber, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından her ay güncellenen Piyasa Katılımcıları Anketi göz önünde bulundurularak yayınlanmıştır.Ancak; haberde 31 Aralık olarak belirtilen ve “Yıl sonu dolar/TL beklentisi” olarak beyan edilen söz konusu dolar kuru tahmini, editör arkadaşımız tarafından sehven 31 Mart olarak anlaşılmış olup, haber kaynağının da Merkez Bankası’nın kendisi olduğu için güvenilirliği göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir” denildi.

“TAMAMEN İŞ KAZASINDAN”

Hatanın anlaşılmasının ardından haberin düzeltildiğini belirten gazete, açıklamasını “Sonuç olarak gazetemizin herhangi bir manipülasyon ve spekülasyon amacı yoktur. Ortaya çıkan durum kasten değil, tamamen bir iş kazasından kaynaklanmıştır. Yol açtığımız karışıklık dolayısıyla ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyundan özür dileriz” sözleriyle bitirdi.

YALANLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Söz konusu haberin yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yaptığı açıklamada kamuoyu ile paylaşılan bir anketin, "sızdırılmış belge" olarak nitelendirilmesinin manipülasyonu gözler önüne serdiğini belirtmişti.

Sermeye Piyasası Kurulu da “Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunulmuştur” açıklamasında bulunmuştu.

📢Döviz fiyatlarını etkileyerek, ülke ekonomisine, para ve sermaye piyasalarına dair güvensizlik yaratmak saikiyle gerçeğe aykırı bilgi verdiği tespit edilenler hakkında suç ihbarında bulunulmuştur.https://t.co/UYa5Vnqh7Y pic.twitter.com/mWs1fxlMht — SPK (@spkgovtr) March 18, 2024