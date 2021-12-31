Yeni yıla ilk giren ülkeler 2022'yi kutladı

Son dakika: Yeni yıla ilk hangi ülke girdi? İşte 2022'ye ilk ve son giren ülkeler! - Haberler

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Dünyada yeni yıl ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda kutlandı. Ülkeler Türkiye saati ile 13.00'da yeni yıla girdi. Kiribati ve Samoa'nın ardından yine Türkiye saati ile 14.00'da Yeni Zelanda ve Fiji de 2022'yi karşıladı. Yeni Zelanda'nın Auckland ve Wellington kentlerinde görkemli havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Avustralya ise Türkiye saati ile 16.00'da 2022'ye 'merhaba' dedi.

Sydney kentinde her yıl olduğu gibi bu yıl da görkemli bir havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Havai fişekler Sydney Limanı Köprüsü'nü renklendirdi.

Çin Türkiye saatiyle 19'da yeni yıla giriş yaparken, birden fazla saat dilimi kullanan Rusya'da da bazı bölgeler Türkiye saatiyle 20'de 2021'e veda etti. Moskova'nın bağlı olduğu saat dilimi ise Türkiye ile aynı.

Kırgızistan ve Bangladeş Türkiye saatiyle 21'de yeni yıla girerken, Türkmenistan, Pakistan, Maldivler ve Tacikistan Türkiye saatiyle 22'de 2022 yılına giriş yaptı.

Endonezya, Tayland, Cibuti, ve Vietnam ise Türkiye saatiyle 20'de yeni yılı kutladı.

2021'in en unutulmaz ülkelerinden olan Afganistan, Türkiye saatiyle 22.30'da bu yılı geride bıraktı.

Londra ve Paris de dahil olmak üzere kimi büyük şehirlerde ise geleneksel havai fişek gösterileri iptal edildi. İngiltere Türkiye saati ile 03.00'da yeni yıla girerken, Fransa Türkiye saati ile 02.00'da yeni yıla girecek.

2021'e en geç veda eden ülke ise Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası olacak.