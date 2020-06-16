Koronavirüsle mücadele kapsamında bir süre kapalı kalan kafe ve restoranlar, normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe ve hijyen tedbirlerine uyarak misafirlerini ağırlamaya başladı.
AA'nın haberine göre İstanbul'un simgelerinden 'Golden Horn/Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç'teki bir restoran da normalleşme sürecinde aldığı farklı önlemle dikkati çekiyor.
Açık alanda hizmet verilen restoranda, her bir masa polikarbondan oluşturulan odaya konuluyor. Misafirler tamamen izole bir ortamda yemeklerini yerken, adeta 'fanus' içerisinde Haliç manzarasını seyredebiliyor.
İnternet üzerinden rezervasyon yapılabilen restoran, kahvaltı ve akşam yemeği konseptleriyle hizmet veriyor. Restorandaki bu özel odalar, her müşteriden sonra dezenfekte edilerek yeni misafirlerine hazırlanıyor.
"TEDİRGİN OLMADAN YEMEKLERİNİ YİYEBİLİYORLAR"
Restoran sahibi Cevdet Aysay, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Çin'de ortaya çıkmasının ardından, bu salgının daha büyük olduğunu düşünerek farklı bir konsept geliştirdiklerini söyledi.
İki terastan oluşan restoranda izole bir ortamda müşterileri ağırlamak için polikarbon bazlı kubbeleri yaptırdıklarını dile getiren Aysay, bir masanın bulunduğu kubbe şeklindeki odalarda müşterilerin tedirgin olmadan rahatça yemeklerini yiyebildiklerini anlattı.
Personelin de siperlik, maske ve eldiven kullanarak çalıştığını ifade eden Aysay, boşalan odaların havalandırılıp, ozon jeneratörü ve ultraviyole-c ışınları sağlayan aparatla temizlendikten sonra diğer müşterilere verildiğini söyledi.
"KUBBELERE YOĞUN İLGİ VAR"
Cevdet Aysay, restoranın da aynı titizlikle temizlendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:
"Fanus şeklindeki kubbeli bölümlere sadece birbirini tanıyan grup ve aileleri alıyoruz. Pandemi tüm dünyada maalesef çok etkili oluyor. Bu nedenle kubbelere yoğun ilgi var. Biz de bu ilgiden çok memnunuz. İş yerimiz, randevu sistemiyle çalışarak, kahvaltı ve akşam yemeği konseptleriyle hizmet veriyor. Tüm misafirlerimizi burada ağırlamak istiyoruz. Paylaşımlı olarak değil, misafirlerimiz kendi gruplarıyla gelebiliyorlar. Aksi takdirde amacına aykırı olur.
Birçok kimse sadece sosyalleşme özlemini gidermek için değil ayrıca özel günlerini de keyifle burada kutluyor. Çünkü 'Altın Boynuz' olarak bilinen Haliç manzarasını izlemek onlara da müthiş bir keyif sunuyor. Zorlu sürecin ardından mekana duyulan ilgi tahminimizden çok çok yüksek. Diğer kafe ve restoranlarda da bu tarz uygulamaların yaygınlaşmasını temenni ediyoruz."
MEKANA SAĞLIK ÇALIŞANLARI İLGİSİ
Restorana gelen müşterilerden Kağıthane Devlet Hastanesinde görev yapan hemşire Müjde Alev Beştaş, Kovid-19 hasta sayısının azalmasının ardından normalleşme sürecinde arkadaşlarıyla yemeğe çıktığını söyledi.
Instagram sayfasından gördükleri fanus uygulamasını meslektaşlarıyla çok beğendiklerini belirten Beştaş, güvenli bir şekilde İstanbul'un eşsiz manzarasına karşı bu özel anı paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Restorandaki bu uygulamanın çok sağlıklı, yenilikçi ve farklı olduğunu belirten Beştaş, "Yoğun salgın süreciyle savaşın ardından, ilk kez evimden çıktım. Adeta bu benim kendimi ödüllendirmem oldu ve açıkçası bana çok sağlıklı ve iyi geldi. Özel alanlar mevcut, çok temiz, çok steril. Görevliler çok izole ve titizlikle hareket ediyorlar. Kesinlikle yeni dönemde diğer iş yerlerinin de örnek alması gereken bir proje" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!