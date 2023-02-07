11 Eylül 1994'te Gaziantep'te dünyaya gelen Ahmet Eyüp, futbola Gaziantepspor altyapısında başladı. 13 yaşında lisansı çıkan Ahmet, alt yaş gruplarında forma giymesi ve başarılı olması sonrası Gaziantep ekibiyle 2011 yılında profesyonel sözleşme imzaladı.



Kırmızı Siyahlı ekipte A takım formasıyla hiçbir resmi maça çıkan Ahmet, Temmuz 2013'te Bugsaş Spor'a transfer oldu, burada geçirdiği 3 yıl ve çıktığı 40 maçın ardından Ankaraspor'a kiralandı. Başkent ekibi, üst üste 2 sezon kiraladığı başarılı kaleciyi Ağustos 2018'de bonservisiyle kadrosuna kattı. Ankaraspor'da toplam 32 maçta oynayan Ahmet Eyüp, Eylül 2020'de Ümraniyespor'a, Temmuz 2021'de Yeni Malatyaspor'a transfer oldu.