Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, futbolcu, teknik heyet ve tesis çalışanlarına yapılan rutin Covid-19 testlerinde üç yardımcı antrenörün test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı.

Testleri pozitif çıkan yardımcı antrenörlerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantinaya girdikleri öğrenildi.