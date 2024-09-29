Yeni Malatyaspor: 2 - Amed SK: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed SK, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti. Britt Assombalonga (2) ve Bruno Lourenço'nun (2) golleriyle kazanan Amed SK, puanını 7'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor ise haftayı -3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor ile Amed SK karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-2'lik skorla Amed SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ve 48'de Britt Assombalonga, 39 ve 88. dakikalarda Bruno Lourenço attı. Ev sahibinin gollerini ise 82'de Mehmet Güneş ve 90. dakikada Mert Altıntaş kaydetti.
Bu sonucun ardından Amed SK puanını 7'ye yükseltirken, Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Amed SK, Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak.