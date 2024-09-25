BİM'e motosiklet geliyor! BİM'de bu hafta neler var?
BİM aktüel kataloğu ile fiyat listesi alışveriş takipçilerinin gündeminde yer alıyor. BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta eylül ayına özel ürünler raflarda yerini alarak alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte BİM aktüel kataloğu ile eylül ayı indirimli ürünlerin fiyatları...
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BİM 27 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; motosiklet, buhar makinesi, seyahat ürünleri, masaj aletleri çeşitleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27 Eylül 2024 kataloğu ve fiyat listesi...
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BİM 27 EYLÜL 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Bayberry 12CC Motosiklet 52.975 TL
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Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv 12.975 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD Google Tv 10.990 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv 6.775 TL
Dijitsu 32' HD Ready Tv 4.290 TL
Blaupunkt Smart Tartı 599 TL
Alev Figürlü Hava Nemlendirici 329 TL
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Kumtel Midi Fırın 2.250 TL
Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 549 TL
Kumtel Sürgülü Aspiratör 1.290 TL
Kumtel Hassas Mini Cep Baskülü 119 TL
Kumtel Gıda Termometresi 75 TL
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Kumtel Askılı Bagaj El Tartısı 119 TL
Kumtel Mutfak Tartısı 375 TL
Philips Süpürge 4.975 TL
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Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.290 TL
MagPak 5000 mAh Kablosuz Powerbank 999 TL
Hypercore 10.OOO mAh Powerbank 650 TL
Hızlı Şarj Data Kablo 1m 249 TL
Revo 30 Duo Şarj Başlığı 349 TL
Revo 35 Duo Şarj Başlığı 450 TL
Revo 67 Şarj Başlığı 799 TL
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Polosmart Gaming Masaüstü Speaker 379 TL
Polosmart TWS Kulaklık 349 TL
Polosmart Gaming Kulaklık 279 TL
Polosmart Gaming Mouse 129 TL
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