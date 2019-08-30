Yeniay nedir? Yeniay burçlara etkisi nedir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ağustos ayının sonuna gelmemiz ile birlikte yeni ay başak burcunda olacak. Peki, Koç, Başak Burcu'nda oluşacak yeniayın burçlara etkileri nasıl olacak?

YENİAY'IN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Yeni ayda ; hukuk, yurtdışı, eğitim ile değerli madenler, maliye ve hazine konuları ön plana çıkabilir. Yeni aydan en çok etkilenecek burçlar ise; Başak, Balık, Yay ve İkizler burçlarının ilk on gününde doğanlar olacak. Yükselende kritik derecede Akrep burcu var. Bu nedenle sezgilerle hareket ederek dönüşebiliriz.

İkinci dereceden etkilenecek olanlar da Akrep ve Boğa burçlarının son on gününde doğanlar. Uzun zamandır olmayan bir toprak üçgeninin oluştuğu yeni ayda, kalıcı işlere imza atma fırsatı var. Yeni başlangıçlar için çok güzel etkiler mevcut. Oluşan toprak üçgeniyle özellikle; Başak, Boğa ve Oğlak burçlarının ilk on gününde doğanlar en olumlu etkileri alacaklardır. Tutulma ile kavuşum halindeki Merkür - Juno kavuşumu ile bazıları ikinci evlilik yapabilirler.

Değer evindeki Satürn-Plüton kavuşumu kazanç elde etmekte bizi zorlasa da; oluşan mistik dörtgenle, emek verdiğimiz ve sorumluluk aldığımız işlerde başarı gelecektir. Kuzey Ay Düğümü'nün Kur'an-ı Kerim'de geçen Şira yıldızıyla kavuşum halinde olması ile de Yengeç burcunun ikinci on gününde doğanlar güzel etkiler alabilirler. Şiron'un olumsuz açıları nedeniyle çıkabilecek ani krizle bazı evlilikler bitebilir.

YENİ AY NEDİR?

Yeni ay, astronomide Ay'ın evrelerinden ilki. Dünya'dan bakıldığında Ay ile Güneş aynı tutulum boylama sahip olduğunda meydana gelir. Ay, bu aşamada görünmezdir.