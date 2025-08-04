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        Haberler Dünya Ortadoğu Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 55 ölü | Dış Haberler

        Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 55 ölü

        Yemen'in güneyindeki Ebyen ili açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2025 - 06:57 Güncelleme: 04.08.2025 - 06:57
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        Yemen açıklarında göçmen teknesi battı: 55 ölü
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        Ebyen'in Zincibar ilçesi Sağlık Müdürü Abdulkadir Bacmil, yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu ölü sayısının 55'e çıktığını, hayatını kaybedenler arasında bir Yemenlinin de bulunduğunu bildirdi.

        Hayatını kaybedenlerin tamamının defnedildiğini, teknede 100'den fazla Etiyopyalı düzensiz göçmenin bulunduğunu ve onlarca kişinin halen kayıp olduğunu belirten Bacmil, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

        AA'nın haberine göre; güvenlik kaynakları, Yemen'in güneyindeki Ebyen açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu, 20 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirmişti.

        DÜZENSİZ GÖÇMENLER İÇİN GEÇİŞ NOKTASI

        Yemen, başta Etiyopya ve Somali olmak üzere Afrika Boynuzu ülkelerinden gelen düzensiz göçmenlerin geçiş noktası olarak görülüyor. Afrikalı düzensiz göçmenlerin çoğu, Suudi Arabistan başta olmak üzere Körfez ülkelerine gitme hayaliyle Cibuti üzerinden Yemen'e geçiyor. ​​​​​

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #YEMEN
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