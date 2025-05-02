Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz 2 Mayıs’ta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. En fazla ödülün sahibi büyük ödüle kavuşuyor. Yıldıray, Dilara, Derya, Bergen, Faruk arasından sadece bir isim 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?