Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Yemekteyiz birincisi puan durumuna göre belli oluyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2 Mayıs 2025 Cuma günü yayınlanan final bölümünde, haftanın birincisi ve 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi açıklanıyor. Hafta boyunca mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacılar arasında en yüksek puanı alan isim, büyük ödül ile yarışmadan ayrılıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs 2025 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
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Tv8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz 2 Mayıs’ta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. En fazla ödülün sahibi büyük ödüle kavuşuyor. Yıldıray, Dilara, Derya, Bergen, Faruk arasından sadece bir isim 150 bin TL'lik büyük ödüle sahip oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 2 Mayıs Zuhal Topal'la Yemekteyiz büyük ödülü kazanan isim kim?
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YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 2 MAYIS 2025
TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de son güne gelindi. Bugün haftanın birincisi belli olacak. Program bitiminde kazanan isim açıklanacak.
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Yarışmacılar: Yıldıray, Dilara, Derya, Bergen, Faruk
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