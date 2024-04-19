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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 19 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 19 Nisan Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        Haftanın final gününde Yemekteyiz birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Her Cuma günü gerçekleştirilen haftanın finalinde rakiplerinden en yüksek puanı toplayan yarışmacı haftanın birincisi oluyor. İşte, 19 Nisan 2024 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:25
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        • 1

          Yemekteyiz kim kazandı sorusunun yanıtı haftanın final gününde belli oluyor. Büyük ödülün sahibi olmak için iddialı yemekler yapan yarışmacılar en yüksek puanı almanın peşinde. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 19 Nisan Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu açıklandı mı?

        • 2

          YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

          Yemekteyiz kazananı ve puan durumu henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

          YARIŞMACILAR

          Zeynep

          İnci

          Batuhan

          Tuğba

          Yakup

        • 3

          GEÇEN HAFTA 12 NİSAN ZUHAL TOPAL’LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

          5 yarışmacının performansını sergilediği 8-12 Nisan Yemekteyiz haftası sona erdi. Sunucu Zuhal Topal bu haftanın birincisini açıkladı. Zuhal Topal’la Yemekteyiz 12 Nisan Cuma hafta birincisi Alen Bey ve Pelin Hanım oldu. Yarışmacılardan Alen v Pelin 75.000 TL ödülün sahibi oldu.

        BURÇLAR

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