Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz'de 14 Şubat Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 10 Ocak Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ BİRİNCİ KİM OLACAK? 14 ŞUBAT

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Betül Hanım'ın evinde yapılıyor. Yemekteyiz'in puan durumu ve birincisi belli olur olmaz detaylar haberimizde yer alacak.