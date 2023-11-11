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        Haberler Dünya İsrail mülteci kamplarını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

        İsrail mülteci kamplarını ve hastaneleri hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

        İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesi ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi hedef aldığı hava saldırılarında 13 Filistinliyi öldürdü. Gazze'deki hükümet "İsrail güçleri Gazze'deki Şifa Hastanesinin ameliyathane bölümünü vurdu" açıklamasında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 11:31 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:15
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        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
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        İsrail savaş uçakları, Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü bombaladı.

        Gazze’deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze’deki Şifa Hastanesi'nin ameliyathane bölümünü vurduğu belirtildi.

        İsrail, Gazze'deki hükümetin defalarca reddetmesine rağmen, "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla Şifa Hastanesi ve çevresini bombalıyor.

        MÜLTECİ KAMPLARI HEDEF ALINDI

        Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ise, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Bedevan ailesinin evini bombalaması sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi, onlarcası yaralandı.

        İsrail savaş uçakları Beyt Lahya beldesinde de bir Filistinlinin evini hedef aldı. Sivil savunma ekipleri, saldırı sonucu yıkılan evin enkazında 7 Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Onlarca kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı enkazda halen kayıplar bulunuyor.

        Ayrıca Filistin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Huda Camisi'nin arkasında bunulan bir grup Filistinliyi hedef aldığı belirtildi.

        İsrail'in Gazze Şeridi'nde birçok bölgeyi bombalamaya devam etmesi nedeniyle, ambulanslar yaralıları ve ölenlerin naaşlarını taşımakta büyük zorluk yaşıyor.

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        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

        İsrail, 7 Ekim’den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354’ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506’sı çocuk, 3 bin 27’si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

        Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

        İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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