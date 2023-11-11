Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
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Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.
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Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.
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Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.
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GALATASARAY TAM KADRO
Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.
Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.
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İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
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- 7
Muslera
- 8
Sacha Boey
- 9
Davinson Sanchez
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- 10
Abdülkerim Barcakcı
- 11
Angelino
- 12
Lucas Torreira
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- 13
Kaan Ayhan
- 14
Hakim Ziyech
- 15
Kerem Aktürkoğlu
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- 16
Wilfried Zaha
- 17
Mauro Icardi