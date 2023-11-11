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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Atakaş Hatayspor Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i - Atakaş Hatayspor Haberleri

        Hatayspor - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un 11'i

        Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 09:56 Güncelleme: 11.11.2023 - 09:56
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        • 1

          Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında bu akşam Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Mersin Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Bahattin Şimşek düdük çalacak.

        • 3

          Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Fenerbahçe'nin geçen hafta Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından liderlik koltuğuna yükselmişti. Sarı-kırmızılılar ligde geride kalan 11 haftada 31 puan topladı.

        • 4

          Hatayspor ise geride kalan 11 maçta 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan topladı.

        • 5

          GALATASARAY TAM KADRO

          Bayern Münih ile oynadığı maçtan önce bu maçın kadrosunu açıklayan Galatasaray'da eksik futbolcu bulunmuyor.

          Hatayspor'da ise Mehdi Boudjema ve Nikola Maksimovic karşılaşmada yer almayacak.

        • 6

          İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          Muslera

        • 8

          Sacha Boey

        • 9

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