Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim - Magazin haberleri

Yeliz Şar: 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim

Yeliz Şar, annesi Şehriban Şule Şar'ın acısıyla sarsılmasının ardından duygusal bir mesaj kaleme aldı. Oyuncu, "Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim" dedi

Giriş: 23.04.2023 - 09:47 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Yeliz Şar'ın 78 yaşındaki annesi Şehriban Şule Şar, yaşamını 19 Nisan'da yitirmişti. 

  • CENAZEDE AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

    Elinde "Kızın..." yazılı orkide çiçekleri tabutun başına bırakan Yeliz Şar, tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı dökmüştü. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Şar, ayakta durmakta güçlük çekmişti.

  • "DAYANAMADI"

    Ünlü oyuncu, "Daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. 3 kez kalbini çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti" demişti.

  • DUYGUSAL MESAJ

    Annesini toprağa veren Yeliz Şar, Şehriban Şule Şar'a sosyal medya hesabından paylaştığı şu duygusal sözlerle veda etti:

    Annem… Dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz… Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Tekrar dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterim. Sözlerim yetersiz, duygularım tarifsiz. Ne desem boş çünkü geri dönüşü olmayan bir gerçekle babamla beni bırakıp, gittiniz. Yattığın yer incitmesin, huzur içinde uyu meleğim. Çok şey yazmak, söylemek istiyorum ama seni uğurlarken söyledim ve her gün de tekrar ederek söylüyorum; beni gördüğünüze inanıyorum. Babamla buluştun, nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim. Bana sorardın; 'Öbür dünyada seni bulabilecek miyim?' diye. 'Düşünüyorum' derdin, elbet bir gün buluşacağız anneciğim. Seni çok seviyorum, çok…

    Fotoğraflar: Instagram

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.